Aydın Büyükşehir'den Sıcak İkram: Çorba ve Tavuklu Pilav

Aydın Büyükşehir Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına çorba ve tavuklu pilav dağıtarak binlerce kişiye ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:54
Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kurulan semt pazarlarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına çorba ve tavuklu pilav ikram etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan dağıtımlar, yoğun ilgi gördü.

İkram programı ve etkisi

Belediye ekipleri tarafından hazırlanan ikramlar, binlerce vatandaşa kısa sürede ulaştırıldı. Program, Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla hayata geçirildi ve soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıttı.

Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğluna teşekkür etti. Vatandaşlar, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen bu tür çalışmaların hem dayanışma duygusunu güçlendirdiğini hem de soğuk havada çalışan pazarcı esnafına moral verdiğini ifade etti.

