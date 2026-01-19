Uzmandan Uyarı: Rahim Ağzı Kanseri HPV, Aşı ve Erken Tanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Yıldırım, rahim ağzı kanserinin erken tanı, düzenli tarama ve aşılama ile büyük oranda önlenebileceğini belirterek toplumun bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

HPV ve hastalığın yaygınlığı

Prof. Dr. Yıldırım, rahim ağzı kanserinin dünya genelinde kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türü olduğunu ve Türkiye’de görülme sıklığının yaklaşık yüzde 4,5 olduğunu söyledi. Hastalığın çoğunlukla Human Papilloma Virüsü (HPV) ile ilişkili olduğunu, HPV’nin rahim ağzı kanserinin temel nedeni olduğunu vurguladı.

Tarama ve aşı uygulamaları

Yıldırım, Türkiye genelinde Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri ve diğer sağlık kuruluşlarında HPV taramalarının ücretsiz yapıldığını aktardı. HPV aşısının hem kız hem de erkek çocuklarına önerildiğini, üç doz uygulandığında koruyuculuğunun yüzde 90’ın üzerinde olduğunu belirtti.

Erken tanı ve uyarılacak belirtiler

Rahim ağzı kanserinde erken tanının kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Yıldırım, 30-60 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir ücretsiz HPV taraması yapıldığını hatırlattı. Ayrıca, anormal vajinal kanama, cinsel ilişki sonrası kanama ve kötü kokulu vajinal akıntı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.

Uluslararası çağrı ve uzmanın mesajı

Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü’nün rahim ağzı kanserini aşılama ve erken tanı sayesinde ortadan kaldırılabilecek kanser türleri arasında tanımladığını hatırlatarak şu çağrıyı yaptı: "Rahim ağzı kanserinden korunmak aşı, erken teşhis ve doğru tarama ile mümkündür. Sağlıklı bir ömür ve sağlıklı nesiller için herkesi tarama ve aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum".

