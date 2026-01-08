GSB Gençlik Kış Kulübü Başlıyor: 81 İlde Yarıyıl Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçtiğimiz yıl başlattığı GSB Gençlik Kış Kulübü Programını bu yarıyıl tatilinde de hayata geçiriyor. Program, çocuk ve gençlerin yarıyıl tatilini sadece dinlenme değil, aynı zamanda keşif ve gelişim dönemi olarak değerlendirmelerini hedefliyor.

Programın amacı ve kapsamı

Program kapsamında, gençlere yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri ve akranlarıyla nitelikli zaman geçirebilecekleri güvenli bir ortam sunulacak. Faaliyetlerle gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimleri desteklenecek.

Hedef yaş grupları ve koordinasyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program, 9-12 yaş ve 13-15 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak planlandı. İçerikler her yaş grubunun ilgi ve gelişim düzeyine uygun şekilde yapılandırıldı.

Zengin içerik, çok yönlü gelişim

Program çerçevesinde gençler; akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, drama ve tiyatro, halk oyunları, gönüllülük çalışmaları, değerler eğitimi, iletişim becerileri, takım çalışması, il gezileri, bilgi yarışmaları ve el sanatları gibi farklı alanlardaki etkinliklere katılacak.

Uygulama takvimi ve uygulama biçimi

GSB Gençlik Kış Kulübü, 19-24 Ocak ve 26-31 Ocak tarihleri arasında iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Faaliyetler Türkiye genelindeki 81 ildeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde uygulanacak; programlar pazartesi başlayıp cumartesi tamamlanacak şekilde planlandı.

Katılımcılar her gün sabah saatlerinde gençlik merkezlerine gelerek gün boyu süren etkinliklere katılabilecek. Program, 31 Ocak tarihinde yapılacak kapanış etkinliğiyle sona erecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, YARIYIL TATİLİNE ÇIKACAK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ‘GSB GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ PROGRAMI’NI 2026 YILINDA DA BAŞLATIYOR.