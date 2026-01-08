GSB Gençlik Kış Kulübü Başlıyor: 81 İlde Yarıyıl Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'nı 19-24 ve 26-31 Ocak tarihlerinde 81 ilde uygulayacak; 9-12 ve 13-15 yaş grupları için çok yönlü etkinlikler düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:36
GSB Gençlik Kış Kulübü Başlıyor: 81 İlde Yarıyıl Programı

GSB Gençlik Kış Kulübü Başlıyor: 81 İlde Yarıyıl Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçtiğimiz yıl başlattığı GSB Gençlik Kış Kulübü Programını bu yarıyıl tatilinde de hayata geçiriyor. Program, çocuk ve gençlerin yarıyıl tatilini sadece dinlenme değil, aynı zamanda keşif ve gelişim dönemi olarak değerlendirmelerini hedefliyor.

Programın amacı ve kapsamı

Program kapsamında, gençlere yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri ve akranlarıyla nitelikli zaman geçirebilecekleri güvenli bir ortam sunulacak. Faaliyetlerle gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimleri desteklenecek.

Hedef yaş grupları ve koordinasyon

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program, 9-12 yaş ve 13-15 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak planlandı. İçerikler her yaş grubunun ilgi ve gelişim düzeyine uygun şekilde yapılandırıldı.

Zengin içerik, çok yönlü gelişim

Program çerçevesinde gençler; akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, drama ve tiyatro, halk oyunları, gönüllülük çalışmaları, değerler eğitimi, iletişim becerileri, takım çalışması, il gezileri, bilgi yarışmaları ve el sanatları gibi farklı alanlardaki etkinliklere katılacak.

Uygulama takvimi ve uygulama biçimi

GSB Gençlik Kış Kulübü, 19-24 Ocak ve 26-31 Ocak tarihleri arasında iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Faaliyetler Türkiye genelindeki 81 ildeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde uygulanacak; programlar pazartesi başlayıp cumartesi tamamlanacak şekilde planlandı.

Katılımcılar her gün sabah saatlerinde gençlik merkezlerine gelerek gün boyu süren etkinliklere katılabilecek. Program, 31 Ocak tarihinde yapılacak kapanış etkinliğiyle sona erecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, YARIYIL TATİLİNE ÇIKACAK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ‘GSB GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, YARIYIL TATİLİNE ÇIKACAK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ‘GSB GENÇLİK KIŞ KULÜBÜ PROGRAMI’NI 2026 YILINDA DA BAŞLATIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Havalimanı 2025'te Rekor Artış: Yolcu, Uçuş ve Yük Trafiği Arttı
2
Afyonkarahisar'da ÇMVA Ziyaretleri: Besicilik İşletmelerinde İnceleme ve Bilgilendirme
3
Başkan Özdoğan Ankara'da Hacılar İçin 2026 Planlarını ve Hacılar-Erciyes Yolu'nu Görüştü
4
Beyoğlu'da Esnaf Kum Torbalarıyla Su Baskınına Karşı Önlem Aldı
5
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
6
Melikgazi 2026'da Daha Yeşil: 30’un Üzerinde Park Yenilenecek, Binlerce Ağaç Dikilecek
7
Büyükkılıç Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları