İsrail'den İran Protestolarına Farsça Destek — IsraelPersian paylaşımı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın 'IsraelPersian' X hesabı, İran'daki protestolara Farsça destek verip görüntüler paylaştı; internet kesintisi vurgulandı, basın tutum değişimini yorumladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 02:53
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 02:53
İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait IsraelPersian adlı X hesabından yapılan Farsça paylaşım, İran'daki protestolara açık destek verdi.

Paylaşımda gösterilerin sürdüğü kentlere atıfta bulunularak Kum, Meşhed, Tahran, Dezful — İran’ın tamamı İran halkınındır ifadeleri kullanıldı. Hesap, kitlesel gösterilere ait birçok görüntüyü yeniden paylaştı.

Hesabın bir diğer gönderisinde ise, İran'daki internet kesintisine ait bir grafik ile birlikte İran halkın internet erişimini kesti. Neden? mesajı yer aldı.

İsrail basını ve hükümet tutumu

İsrail basını, bu paylaşımlarla birlikte İsrail hükümetinin İran'daki protestolara karşı kamuoyu önünde tepkisiz kalma tutumunu değiştirdiği yorumunda bulundu.

Protestoların arka planı

İran'da para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle 28 Aralık'ta Tahran'da başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayıldı. Birçok kentte halk sokağa inerken, yer yer güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya geldi. Son olarak ülke çapında internet kesintisi yaşandığı açıklandı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları