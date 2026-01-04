Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025'te Sosyal Belediyecilikte Örnek Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025'te sosyal belediyecilikte öne çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca uyguladığı kapsamlı sosyal belediyecilik programlarıyla kent genelinde binlerce vatandaşa doğrudan destek sundu. Anne ve bebek desteklerinden eğitim ve beslenme projelerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, toplumsal dayanışmayı güçlendirdi.

Topluma dönük, kapsayıcı hizmet anlayışı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hizmetlerde çocuk, genç, kadın, yaş almış ve özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik destekler sağlandı. Temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra eğitim, sosyal uyum ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler öncelikli hedef olarak belirlendi.

Anne ve bebek desteklerinde önemli artış

2025 yılında anne ve bebeklere yönelik desteklerde kayda değer artış gerçekleştirildi. 'Hamile Bakım Sütü' projesi kapsamında hamile kadınlara gebelik süresi boyunca 45 günlük periyotlarla toplam 186 bin 984 litre süt ulaştırıldı. 'Yenidoğan Destek Paketi' ile 5 bin 474, 'El Bebek Gül Bebek Destek Paketi' ile 6-12 aylık bebeği bulunan 5 bin 409 aileye destek sağlandı.

Çocukların beslenmesi ve eğitimi öncelikte

Dezavantajlı mahallelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik beslenme ve eğitim destekleri sürdürüldü. 'Kuruyemiş Dağıtımı' kapsamında 180 bin paket dağıtılırken, 'Okul Sütü Desteği' ile 505 bin 384 paket süt öğrencilere ulaştırıldı. 'İlk Çantam Projesi' çerçevesinde ilkokul 1. sınıfa başlayan 17 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi verildi.

Eğitime erişim için kapsamlı destekler

Üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kurs hizmetleri 10 ilçede 32 merkezde devam etti. Binlerce öğrenci bu kurslardan yararlanırken, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yardımları da sağlandı. Ayrıca YKS Tercih Günleri kapsamında öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.

Halk Kart uygulamasıyla yaklaşık 8 bin haneye her ay düzenli destek sağlanırken, Evde Yemek Hizmeti ile yemek yapamayan 2 bini aşkın haneye sıcak yemek ulaştırıldı. Çölyak ve Fenilketonuri hastalarına özel gıda destekleri; onkoloji tedavisi gören çocuklar için moral paketleri dağıtımı da devam etti. Ramazan ayında gıda kolisi ve iftar yemekleri sağlanırken, yıl boyunca '1 Ekmek 1 Çorba' ve 'Mahalle Mutfakları' hizmetleri sürdürdü.

Üniversite öğrencilerine kapsamlı yaşam desteği

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik yurt hizmetleri, ücretsiz nakliye, 'Çamaşır Kafe' uygulaması ve barınma destekleriyle Mersin'in bir üniversite kenti olma özelliğini güçlendirdi. Öğrenci Danışmanlık Merkezleri aracılığıyla psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuldu.

Yetkiliden değerlendirme

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, 2025 yılının daha kapsayıcı projelerle dolu geçtiğini belirterek, "Biz sosyal belediyeciliği sadece yardım yapmak olarak değil, yaşamın her anında vatandaşın yanında olmak olarak görüyoruz. Anne ve çocuk desteklerimizi bu nedenle çok önemsiyoruz" dedi.

Yıldırım, eğitim destekleriyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "10 ilçede 32 merkezde ücretsiz kurs hizmeti veriyoruz. 2025-2026 döneminde 2 bin 100 üniversite, 6 bin 500 lise hazırlık öğrencimiz bu hizmetten faydalanıyor. Ayrıca 8 bin 400 öğrenciye öğrenim yardımı sağlıyoruz".

Toplumsal dayanışmaya verdiği önemi vurgulayan Yıldırım, "Mahalle Mutfaklarında 58 noktada uygun fiyatlı sıcak yemek sunuyoruz. Halk Kart ile her ay yaklaşık 8 bin haneye destek oluyoruz. Amacımız; Mersin’de hiçbir yurttaşın kendini yalnız hissetmediği bir kent oluşturmak. 2026 yılında da bu anlayışla çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 performansı, sosyal belediyecilik uygulamalarının kapsamı ve sürdürülebilirliği açısından örnek niteliği taşıyor.

