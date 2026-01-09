BUDO’da 6 Sefer İptal Edildi — 9 Ocak 2026

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, 9 Ocak 2026 Cuma günü planlanan 6 seferi iptal etti. Yolcular güncel bilgileri resmi site ve çağrı merkezinden izlemeli.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 02:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 02:10
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferler

9 Ocak 2026 Cuma günü yapılması planlanan seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini BUDO’nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

