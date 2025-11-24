Aydın Büyükşehir Meclisi'nde 'sıralama ve usul' tartışması: Oturum 27 Kasım'a ertelendi

Aydın Büyükşehir Meclisi'nde 'sıralama ve usül' tartışması

Kasım toplantısı tamamlanamadı, oturum 27 Kasım'a ertelendi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan oturumda, Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı Analitik Bütçesi ve daire başkanlıkları ile birimlere ayrılacak ödeneklerin dağılımı görüşüldü.

Toplantı sırasında çıkan 'sıralama ve usül' tartışması nedeniyle görüşmeler tamamlanamadı. CHP'li meclis üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen maddelerin Başkan Çerçioğlu tarafından yeniden sıralanarak gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Rıza Yörüyen, sıralamanın komisyondaki şekliyle uyuşmadığını belirterek itiraz etti. AK Parti sözcüsü ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise başkanın sıralamayı belirleme yetkisi olduğunu savunarak, "Usul hatası yok" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, Çerçioğlu'nun meclisi yönetemez hale getirdiğini öne sürdü. Başkan Çerçioğlu ise, "CHP Grubu hizmete karşı olduğunu ortaya koydu. ASKİ ve Büyükşehir ile ilgili maddeleri komisyondan geldiği gibi oyluyorum. Ama CHP’nin hizmete karşı olduğunu bir kez görüyoruz" şeklinde karşılık verdi.

Gerginliğin ve tartışmaların sona ermemesi üzerine Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, oturuma son vererek meclisi 27 Kasım Perşembe gününe erteledi.

