Aydın Büyükşehir Meclisi'nde 'sıralama ve usul' tartışması: Oturum 27 Kasım'a ertelendi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım toplantısı 'sıralama ve usül' tartışması nedeniyle tamamlanamadı; Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu oturumu 27 Kasım Perşembe'ye erteledi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:42
Aydın Büyükşehir Meclisi'nde 'sıralama ve usul' tartışması: Oturum 27 Kasım'a ertelendi

Aydın Büyükşehir Meclisi'nde 'sıralama ve usül' tartışması

Kasım toplantısı tamamlanamadı, oturum 27 Kasım'a ertelendi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan oturumda, Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı Analitik Bütçesi ve daire başkanlıkları ile birimlere ayrılacak ödeneklerin dağılımı görüşüldü.

Toplantı sırasında çıkan 'sıralama ve usül' tartışması nedeniyle görüşmeler tamamlanamadı. CHP'li meclis üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen maddelerin Başkan Çerçioğlu tarafından yeniden sıralanarak gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Rıza Yörüyen, sıralamanın komisyondaki şekliyle uyuşmadığını belirterek itiraz etti. AK Parti sözcüsü ve Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise başkanın sıralamayı belirleme yetkisi olduğunu savunarak, "Usul hatası yok" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel, Çerçioğlu'nun meclisi yönetemez hale getirdiğini öne sürdü. Başkan Çerçioğlu ise, "CHP Grubu hizmete karşı olduğunu ortaya koydu. ASKİ ve Büyükşehir ile ilgili maddeleri komisyondan geldiği gibi oyluyorum. Ama CHP’nin hizmete karşı olduğunu bir kez görüyoruz" şeklinde karşılık verdi.

Gerginliğin ve tartışmaların sona ermemesi üzerine Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu, oturuma son vererek meclisi 27 Kasım Perşembe gününe erteledi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISINDA ÇIKAN ‘SIRALAMA VE USÜL’ TARTIŞMASI...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISINDA ÇIKAN ‘SIRALAMA VE USÜL’ TARTIŞMASI SONRASINDA MECLİS BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, MECLİSİ 27 KASIM PERŞEMBE GÜNÜNE ERTELEDİ.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISINDA ÇIKAN ‘SIRALAMA VE USÜL’ TARTIŞMASI...

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak
2
Malatya'da 'kız meselesi' kavgası: Sopalı ve bıçaklı saldırı, 1 yaralı
3
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı, 1'i çocuk
4
Diyarbakır'da Elektrikli Soba Devrildi: Ev Kül Oldu, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
5
Tekirdağ'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 6 Organizasyon Üyesi Gözaltında
6
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
7
Dalaman'da Mali Müşavir Fatih Fersiz Evinde Ölü Bulundu

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?