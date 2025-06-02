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Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği'nden Tescil Aldı: Tarımda Yeni Bir Başarı

Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği'nden tescil alarak Aydın’ın tarım ürünlerinin uluslararası düzeyde değer kazandığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 13:57
Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği'nden Tescil Aldı: Tarımda Yeni Bir Başarı

Aydın Çam Fıstığı AB Tescili ile Uluslararası Arenada

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden tescil almasını değerli bir başarı olarak değerlendirdi. Çondur, "Kentin köklü tarım kültüründen doğan ürünleri uluslararası düzeyde hak ettiği değeri görüyor," dedi.

Tarımsal Ürünlerde Markalaşma Çabası

Yazılı açıklamasında, Aydın'a özgü tarımsal ürünlerin markalaşması sürecinde yürüttükleri çalışmaların somut ve başarılı sonuçlar verdiğini belirten Çondur, Aydın çam fıstığının da inclusão edildiğini vurguladı. Daha önce Aydın inciri, kestanesi, memecik zeytinyağı ve memecik zeytini gibi önemli ürünlerin AB tescili aldığını hatırlattı.

Yerel Değerlerin Korunması ve Tanıtımı

Çondur, "Bu yönde yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Aydın, Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip il konumuna ulaştı. Bu başarı, yerel değerlerimizi koruma, tanıtma ve pazarda öne çıkarma vizyonumuzun bir sonucudur. Aydın, bu başarısıyla yalnızca yerel kalkınmaya katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizi uluslararası platformda güçlü bir şekilde temsil ediyor," ifadelerini kullandı.

AB Tescilinin Önemi

Çondur sözlerinin devamında, "AB coğrafi işaret tescili, ürünlerin kalitesi ve kökenine dair uluslararası düzeyde bir güvence sunmaktadır. Bu tesciller aynı zamanda ürünlerin marka değerini yükseltmekte ve ihracat potansiyelini önemli ölçüde artırmaktadır," dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur (fotoğrafta), Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden...

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur (fotoğrafta), Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden tescil almasına ilişkin açıklama yaptı.

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