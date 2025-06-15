Aydın Çine'de Zeytinlik Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın Çine'de Zeytin Ağaçları Yangınla Sıkıntı Yaşadı

Aydın'ın Çine ilçesinde Böcek Mahallesi'nde bulunan zeytin ağaçları ile kaplı alanda çıkan yangın, hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi.

Ekiplerin kararlılığı ve hızlı çalışması sayesinde yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı ve daha fazla zararın önüne geçildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.