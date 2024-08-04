Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı, 2024 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı, 9-12 Ağustos tarihleri arasında Polonya'da gerçekleşecek olan 2024 Bakım Evinde Kalan Çocuklar Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Destekleyici Faaliyetler

Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre, devlet korumasındaki çocukların sportif ve kültürel alanlarda yetişmelerini teşvik etmeyi hedefleyen amaçları doğrultusunda, çocukların ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımları destekleniyor.

Takımın Tarihçesi ve Hedefleri

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Futbol Takımı, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılmış ve 2014'te 13'üncü, 2015'te ise 6'ncı olarak "Dünyanın En Neşeli ve Eğlenceli Takımı" ödülünü kazanmıştı. Bu yıl ise yeni oluşturulan takımla birlikte tekrar sahne alacak olan takım, Türkiye'yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Sponsor Desteği ve Kültürel Tanıtım

Türk Hava Yolları'nın sponsorluk desteğiyle Polonya'ya gidecek olan çocuklar, geçmiş yıllarda olduğu gibi başarı elde etmenin yanı sıra Türkiye'nin zengin kültürel mirasını da dünya çocuklarına tanıtmayı hedefliyor.