Aydın'da 2026'nın İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı — 2025 Yatırımları Değerlendirildi

Aydın'da 2026'nın İlk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Aydın'da 2026 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı içinde kamu kurumları ve belediyelerce yürütülen yatırımların Ocak-Aralık dönemini kapsayan değerlendirmesi yapıldı.

Toplantı Açılışı ve Genel Değerlendirme

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yakup Canbolat, toplantının Aydın için hayırlı olmasını dileyerek 2025 yılı yatırımlarının ele alınacağını ve koordinasyon gerektiren hususların görüşüleceğini belirtti.

Vali Canbolat, il genelinde yatırımcı kuruluşlar bazında 2025 yılında toplam 353 proje uygulandığını; bu projelerden 117'sinin tamamlandığını, 138'inin devam ettiğini, 9'unun ihale aşamasında olduğunu ve 89 projenin çeşitli nedenlerle başlanamadığını açıkladı.

Yatırım Tutarları ve Harcama Verileri

Yatırımcı kuruluşlara ait projelerin toplam bedelinin 83 milyar 192 milyon 591 bin TL olduğunu bildiren Canbolat, önceki yıllar harcamasının 22 milyar 651 milyon 529 bin TL, 2025 yılı ödeneğinin 23 milyar 366 milyon 245 bin TL ve 2025 yılı harcamasının 19 milyar 488 milyon 892 bin TL olduğunu, bu rakamlarla yüzde 51 nakdi gerçekleşme sağlandığını söyledi.

Belediye Yatırımları

Belediyeler bazında 2025 yılında 49 proje uygulandığını belirten Canbolat, bu projelerden 27'sinin tamamlandığını, 14'ünün devam ettiğini, 3'ünün ihale aşamasında olduğunu ve 5 projenin çeşitli nedenlerle başlanamadığını dile getirdi.

Belediyelere ait projelerin toplam tutarının 2 milyar 886 milyon 124 bin TL olduğunu ifade eden Canbolat, önceki yıllar harcamasının 190 milyon 308 bin TL, 2025 yılı ödeneğinin 2 milyar 346 milyon 854 bin TL, 2025 yılı harcamasının ise 2 milyar 214 milyon 298 bin TL olduğunu ve yüzde 83 nakdi gerçekleşme sağlandığını vurguladı.

Aydın Genelinde Toplam Durum

Aydın genelinde 2025 yılında uygulanan projelerin toplamına bakıldığında 402 projeden 144'ünün tamamlandığını, 152'sinin devam ettiğini, 12'sinin ihale aşamasında olduğunu ve 94 projenin çeşitli nedenlerle başlanamadığını aktaran Canbolat, toplam proje tutarının 86 milyar 78 milyon 714 bin TL olduğunu belirtti.

Canbolat ayrıca önceki yıllar harcamasının 22 milyar 841 milyon 837 bin TL, 2025 yılı ödeneğinin 25 milyar 713 milyon 99 bin TL, 2025 yılı harcamasının 21 miyar 703 milyon 190 bin TL ve toplam harcama tutarının 44 milyar 545 milyon 26 bin TL olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Sektörel Dağılım ve Kurumlar Bazında Harcamalar

Sektörel dağılımda ilk üç sırayı paylaşan alanlar şöyle açıklandı: Diğer kamu hizmetleri-sosyal sektör 23 milyar 967 milyon 283 bin TL ile ilk sırada, tarım sektörü 19 milyar 573 milyon 398 bin TL ile ikinci, konut sektörü ise 15 milyar 488 milyon 920 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Kurumlar bazında harcama sıralamasında ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 12 milyar 440 milyon 206 bin TL ile ilk sırada, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 10 milyar 887 milyon TL ile ikinci ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 8 milyar 441 milyon 521 bin TL ile üçüncü sırada bulundu.

Valinin Mesajı ve Toplantının Devamı

Vali Yakup Canbolat, yatırımların hayata geçirilmesinde kamu ve özel sektör kurumlarının birlik ve beraberlik içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Karşılaşılan sorun ve darboğazların ilgili kurumlar arasında diyalogla ve çözüm odaklı şekilde ele alınması gerektiğini, çözülemeyen hususların ise Valiliğe iletilmesini istedi.

Toplantı, yatırımcı kurumların 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini sunmaları ve koordinasyon gerektiren konuları aktarmasıyla devam etti.

