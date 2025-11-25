Aydın'da 49 Tutuklama, 119 Kişi Yakalandı — 17-23 Kasım 2025 Operasyonları

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Kasım 2025'te 119 aranan şahsı yakalayıp 49'unu tutukladı; çok sayıda uyuşturucu, silah ele geçirildi ve 25 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:17
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla kentte suç odaklarına geçit vermedi. Yapılan operasyonlar sonucu çok sayıda olay aydınlatıldı ve şüpheliler yakalandı.

Operasyon ve yakalamalar

Çalışmalar kapsamında aranması olan 119 şahıs yakalanırken, bu kişilerden 49 şahıs tutuklandı. Ayrıca faili meçhul 25 hırsızlık olayı çözüldü.

Operasyonlarda Toplam bin 36 gram uyuşturucu madde ile 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 6 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 50 fişek bulundu.

Siber suçlar ve trafik denetimleri

Siber suçlarla mücadele kapsamında 48 kişiye adli işlem uygulanırken, 83 internet sitesine erişim engellendi. Ekipler toplam 43 bin 999 kişi sorguladı.

Trafik denetimlerinde 21 bin 4 araç ve motosiklet kontrol edildi; 166 araç trafikten men edilirken, 5 bin 930 sürücü hakkında ceza uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim ve operasyonların aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

