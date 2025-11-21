Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki kamyonetten 5 kasa zeytin çalan şahıslar jandarma ekiplerince tespit edilip, üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 16:04
Olayın Detayları

İlçede yaşayan bir vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kızılcaköy Mahallesinde park halinde bulunan kamyonet kasasından 5 kasa zeytin çalındığını bildirdi.

Soruşturma ve Yakalama

Olayın aydınlatılması amacıyla Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı. Ekipler, bölgedeki 24 farklı güvenlik kamerasından elde edilen 81 saatlik görüntüyü inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştiren şahısların plakası bulunmayan bir araçla olay yerine gelerek zeytinleri bu araçla çaldıklarını belirledi.

Saha araştırmaları ve yapılan görüşmeler sonucu olayla bağlantılı şahıslar tespit edilip gözaltına alındı. Şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda adliyeye sevk edildi; adliyeye sevk edilen üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

