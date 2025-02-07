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Aydın'da 94 Yaşındaki Adamın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Aydın'da özel bir hastanede 94 yaşındaki bir adamın ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:20
Aydın'da 94 Yaşındaki Adamın Ölümü Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Aydın'da Özel Hastanede Sıradışı Ölüm Olayı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde bulunan özel bir hastanede 94 yaşındaki bir adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Vali Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin taburcu etme aşamasında hayatını kaybeden 94 yaşındaki hastanın durumu dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından müdahale ve inceleme gerçekleştirildiğini belirtti.

Canbolat, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılması için bir ekip görevlendirildi. Ekiplerimiz konuyu tüm yönleriyle inceleyip araştırıyor." diyerek olayın detaylarının titizlikle araştırıldığını vurguladı.

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