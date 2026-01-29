Aydın'da AFAD Koordinasyonunda Enkaz Arama-Kurtarma Eğitimleri Sürüyor

AFAD koordinasyonunda Aydın'da gerçekleştirilen enkaz arama-kurtarma eğitimlerinde ekipler gerçeğe yakın senaryolarla müdahale, güvenlik ve koordinasyon pratiği yaptı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:09
Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda düzenlenen enkazda arama ve kurtarma eğitimleri, farklı kurum ve ekiplerin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Eğitimlerin amacı, afet anında sahada hızlı, güvenli ve uyumlu müdahale kabiliyetini artırmak.

Uygulamalı Senaryolar ve Eğitim İçeriği

Ekipler, gerçeği aratmayan enkaz senaryoları üzerinden uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. AFAD eğitmenleri eşliğinde yapılan eğitimlerde enkazda güvenli hareket, kazazede tespiti, dar alanlarda çalışma, ekip içi koordinasyon ve farklı kurtarma teknikleri sahada birebir uygulandı.

Zorlu şartlar altında yürütülen eğitimler, personelin hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığını test etti. Senaryolar gereği ekipler, zamanla yarışarak güvenlik kurallarından taviz vermeden görevlerini yerine getirdi; sahadaki disiplinli çalışma dikkat çekti.

Katılımcı Kurumlar ve İşbirliği

Eğitimlere Acil Sivil Arama Kurtarma (ASAK) Aydın, İnisiyatif Merkezi Arama Kurtarma (İMDAT), SAKUT, AFAR, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) ekipleri ile Göç İdaresi Müdürlüğü personeli aktif olarak katıldı. Farklı kurumların aynı enkaz alanında birlikte çalışması, afet anlarında hızlı ve uyumlu müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Her uygulama, kriz anında yapılacak en küçük hatanın dahi büyük sonuçlara yol açabileceğini gösterdi. Eğitimler sayesinde ekiplerin sahadaki refleksleri güçlenirken, ekip ruhu ve dayanışma da pekiştirildi.

Hedef: Hazırlık ve Müdahale Kapasitesinin Artırılması

AFAD Aydın koordinasyonunda sürdürülen bu çalışmalarla, gönüllü ve profesyonel arama kurtarma ekiplerinin afetlere karşı sahada daha hazır hale gelmesi hedefleniyor. Düzenli eğitimler ve kurumlar arası koordinasyon, olası afet müdahalelerinde etkinliği artıracak temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

