Aydın'da Afetlere Hazırlıkta STK'lar Akreditasyonla Güçleniyor

Aydın'da AFAD Akreditasyon Töreni

AFAD Akreditasyon Yönetmeliği kapsamında Aydın'da akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan sivil toplum kuruluşlarına armaları takdim edildi.

Program, AFAD Aydın İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Akreditasyonunu tamamlayan Nazilli Diyanet Vakfı ile Hayrat Derneği Aydın İl Temsilciliği'nin armaları, törene katılan Vali Yardımcısı Çetin Kılınç tarafından teslim edildi.

STK'ların Afet Hazırlığına Katkısı

AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, akredite gönüllü yapıların sayısının artmasının ilin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali Yardımcısı Çetin Kılınç ise, bu tür çalışmaların toplumun afet bilincinin artırılmasına katkı sunduğunu vurgulayarak, afetlere hazırlık sürecinde kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir görev üstlendiğini; akredite olan kuruluşların afet anlarında daha etkin ve koordineli şekilde görev almasının hedeflendiğini belirtti.

Program, akreditasyon sürecini tamamlayan Nazilli Diyanet Vakfı ile Hayrat Derneği Aydın İl Temsilciliği'ne armalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

