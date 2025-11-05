Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde

Aydın Büyükşehir, Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde fidanlıklarda üretilen Ata tohumlarından yetişen fideleri ücretsiz dağıtarak üretimi ve gelecek nesillere aktarımı destekliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:00
Ata tohumlarıyla geleceğe yatırım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, Ata tohumlarının korunması ve üretiminin sürekliliği hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi fidanlıklarında Ata tohumlarından üretilen fideler, ilçe sakinlerine ücretsiz olarak ulaştırılmaya devam ediyor.

Yenipazar'da kışlık fide dağıtımı

Çalışmalar kapsamında Yenipazar ilçesinde marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Yenipazar halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan de katılarak vatandaşlara fideleri bizzat teslim etti.

Dağıtılan kışlık fideler sayesinde vatandaşlar kendi bahçelerinde üretim yaparak hem Ata tohumlarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de taze, doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor. Fidelerden alan yurttaşlar, gösterilen hassasiyet ve yürütülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Özlem Çerçioğlu sürecin devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Büyükşehir Belediyemizin fidanlarında Ata Tohumlarından ürettiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız ile hem Ata Tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Fide dağıtımlarımız kentimiz genelinde devam edecek.

