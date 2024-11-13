DOLAR
34,34 0,12%
EURO
36,41 0,35%
ALTIN
2.870,04 0,08%
BITCOIN
3.171.787,8 -3,11%

Aydın'da Babası Tarafından Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da, babası tarafından tornavidayla yaralanan 18 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:55
Aydın'da Babası Tarafından Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trajik Olay: Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasının tornavidayla yaraladığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Acarlar Mahallesi'nde 10 Kasım'da meydana geldi.

Tartışmanın Ardından Kaza

46 yaşındaki Hüseyin Burak ile oğlu 18 yaşındaki Ahmet Hüdayi Burak arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, baba gözyaşları içinde oğlunu tornavida ile yaraladı.

Olay Yerine Müdahale

Olayın hemen ardından, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdayi Burak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gencin 3 günlük yaşam mücadelesi sona erdi.

Baba Tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba Hüseyin Burak, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Rusya, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile İşbirliğini Güçlendiriyor
3
Kılıç ve Jones, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Görüştü
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Anma Mesajı Yayınladı
5
İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi
6
Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı
7
Bingöl'de Kent Park Projesi İçin Protokol İmzalandı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak