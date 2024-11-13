Aydın'da Babası Tarafından Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trajik Olay: Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde babasının tornavidayla yaraladığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Acarlar Mahallesi'nde 10 Kasım'da meydana geldi.

Tartışmanın Ardından Kaza

46 yaşındaki Hüseyin Burak ile oğlu 18 yaşındaki Ahmet Hüdayi Burak arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, baba gözyaşları içinde oğlunu tornavida ile yaraladı.

Olay Yerine Müdahale

Olayın hemen ardından, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdayi Burak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gencin 3 günlük yaşam mücadelesi sona erdi.

Baba Tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba Hüseyin Burak, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.