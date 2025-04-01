Aydın'da Bıçakla Öldürülen Genç İçin Şüphelilerden Biri Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Furkan Samet Bacaksız adlı gencin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Furkan Samet Bacaksız (26) bıçakla yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından H.D. ve Ü.D. isimli 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, olayın detaylarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.