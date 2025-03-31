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Aydın'da Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bıçakla yaralanan 26 yaşındaki Furkan Samet Bacaksız hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 21:36
Aydın'da Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'da Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bıçakla yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Furkan Samet Bacaksız (26), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Bacaksız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi, ancak burada da kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak H.D. adlı şahıs gözaltına alındı. Olayın detayları ve olaya karışan kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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