Aydın'da Bıçakla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bıçakla yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Furkan Samet Bacaksız (26), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan Bacaksız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi, ancak burada da kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak H.D. adlı şahıs gözaltına alındı. Olayın detayları ve olaya karışan kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.