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Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan E.Ö. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 21:13
Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin ağır yaralanmasına sebep oldu.

İki şahıs, S.A. ile E.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., elindeki bıçakla E.Ö.'yü bacağından yaraladı.

Yaralıyı yolda gören B.T., arabasıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahaleden sonra yaralı, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının genel durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis, kaçan şüpheli S.A.'yı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye...

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye...

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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