Aydın'da Çatıdan Düşen Elektrik Ustası Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çatıdan düşen elektrik ustası hayatını kaybetti. Olay, Çapahasan Mahallesi 889 Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi.

32 yaşındaki Recep Özünlü, apartmanın çatısında çalışmalarını sürdürdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özünlü'nün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bu üzücü olay, bölgedeki çalışma güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.