Aydın'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdağan İlçesinde Trajik Kaza

Aydın'ın Bozdağan ilçesi, Kamışlar Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, 50 yaşındaki Soner Köse çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Köse, bir işletmenin çelik çatı işini yapmakta iken, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybetti.

Düşme Olayı ve İlk Müdahale

Köse, yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri Devam Ediyor

Hayatını kaybeden Soner Köse'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.