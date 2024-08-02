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Aydın'da Çekiçli Saldırının Kurbanı Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çekiçli saldırıya uğrayan 60 yaşındaki kadın, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 18:04
Aydın'da Çekiçli Saldırının Kurbanı Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'da Çekiçli Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yaşanan çekiçli saldırı sonrası yaralanan 60 yaşındaki Nakşiye Duran, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Duran, Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 17 gündür hayat mücadelesi veriyordu.

Aile Bireylerine Saldırı

Olay, 16 Temmuz'da Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Televizyon tamircisi olarak çalışan M.G. (46), Nakşiye Duran'ın yanı sıra eşi H.D. (65), kızı H.G. (37) ve torunu B.G'yi (6) çekiçle yaralamıştı. Bu vahim saldırı sonrası şüpheli M.G. gözaltına alındı. Mahkeme Süreci

Tutuklanan M.G., ifade vermesi esnasında suçlamaları reddetti ve eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü iddia etti. Ancak bu olay, yakınları için büyük bir kayıp ve acı yarattı.

Nakşiye Duran'ın vefatı, ailesi ve yakınları üzerinde derin bir üzüntüye yol açtı.

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