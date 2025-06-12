Aydın'da Çöp Evden 4 Kamyon Çöp ve 12 Kedi ile 3 Kaplumbağa Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan korkunç bir durum, temizlik çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Orta Mahalle 209 Sokak'ta A.D. adına kayıtlı bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Evde yapılan kontrollerde 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

Olay, evden yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerinin zabıta ve polis ekiplerine başvurmasıyla gündeme geldi. Olay yerine sevk edilen Efeler Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

Evdeki kedilerin durumunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de haber verildi. Çöplerin içinden çıkan kedilere, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplenirken, kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak, evin sahibi ve annesi E.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezi götürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı. Evde bulunan 12 kedi ile 3 kaplumbağa, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı. Evde bulunan 12 kedi ile 3 kaplumbağa, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından koruma altına alındı.