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Aydın'da dilenci dehşeti: Kadın lokantada bıçaklı saldırıya uğradı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dilencilik yapan bir kadın, para vermeyi reddeden Serap Güçlü'yü bıçakla yaraladı. Olay anı lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 01:10
Aydın'da dilenci dehşeti: Kadın lokantada bıçaklı saldırıya uğradı

Nazilli ilçesinde bir lokantada yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 28 yaşındaki Serap Güçlü, yanına gelen dilenci Hayriye K.'nin para isteğini geri çevirdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın ardından kaçan şüpheli kadın polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'nda bulunan bir lokantada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, Serap Güçlü'nün para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında yanında bulunan bıçakla Güçlü'yü sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırı engellenirken, yaralı Güçlü Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

saldırı

Olayın ardından kaçan şüpheli Hayriye K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın görüntüleri de polis soruşturması için delil olarak kullanılmak üzere inceleniyor.

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