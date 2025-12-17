DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Aydın'da 'Dilimizin Zenginlikleri' Yarışması: En İyi Cümle ve Afiş Kazananları Açıklandı

Aydın'da 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında düzenlenen 'En İyi Cümle/Afiş Yarışması' sonuçlandı; ilkokul ve ortaokul kategorilerinde dereceye giren öğrenciler açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:31
Aydın'da 'Dilimizin Zenginlikleri' Yarışması: En İyi Cümle ve Afiş Kazananları Açıklandı

Aydın'da 'Dilimizin Zenginlikleri' Yarışmasında Kazananlar Açıklandı

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu

Aydın'da ilkokul ve ortaokullar arası düzenlenen 'En İyi Cümle ve Afiş Yarışması' sonuçlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' çerçevesinde, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışma, Türkçenin zengin anlatım gücünü öne çıkaran çalışmaları ödüllendirdi.

İlkokul kategorisinde tema 'Okumanın Gücü' olarak belirlenirken; ortaokul kategorisinde öğrenciler 'Sevgi ve Hoşgörünün Önemi' konuları üzerinde eserler sundu. Yarışmaya katılan eserler, anlatım gücü ve görsel sunum kriterleriyle değerlendirildi.

İlkokullar kategorisi dereceleri: Buharkent İstiklal İlkokulu öğrencisi Aysima Miray Öztürk, Sultanhisar Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencisi Merve Özbek ve Çine Atatürk İlkokulu öğrencisi Erba Şeker.

Ortaokullar kategorisi dereceleri: Çine Akçaova Ortaokulu öğrencisi Beril Karaaslan, Köşk Çiftlik Ortaokulu öğrencisi Elif Naz Küçük ile Germencik Mursallı Sabahattin Oğuz Ortaokulu öğrencisi Hülya Kara.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Yarışma sürecindeki kıymetli emekleri için tüm öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üstün başarı göstererek dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, akademik ve sosyal hayatlarında başarılar diliyoruz'.

AYDIN'DA İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI DÜZENLENEN "EN İYİ CÜMLE VE AFİŞ YARIŞMASI" SONUÇLANIRKEN...

AYDIN'DA İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI DÜZENLENEN "EN İYİ CÜMLE VE AFİŞ YARIŞMASI" SONUÇLANIRKEN, KAZANAN İSİMLER DE BELLİ OLDU.

AYDIN'DA İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI DÜZENLENEN "EN İYİ CÜMLE VE AFİŞ YARIŞMASI" SONUÇLANIRKEN...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
İzmit'te eski muhtar Sadık Savurtaş varilde ölü bulundu
7
Ardahan: Ilgar Tüneli İnşaatında Su Borusu Patladı — Posof Belediyesi Uyarısı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi