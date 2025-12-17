Aydın'da 'Dilimizin Zenginlikleri' Yarışması: En İyi Cümle ve Afiş Kazananları Açıklandı

Aydın'da 'Dilimizin Zenginlikleri' Yarışmasında Kazananlar Açıklandı

İlkokul ve ortaokul kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu

Aydın'da ilkokul ve ortaokullar arası düzenlenen 'En İyi Cümle ve Afiş Yarışması' sonuçlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' çerçevesinde, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışma, Türkçenin zengin anlatım gücünü öne çıkaran çalışmaları ödüllendirdi.

İlkokul kategorisinde tema 'Okumanın Gücü' olarak belirlenirken; ortaokul kategorisinde öğrenciler 'Sevgi ve Hoşgörünün Önemi' konuları üzerinde eserler sundu. Yarışmaya katılan eserler, anlatım gücü ve görsel sunum kriterleriyle değerlendirildi.

İlkokullar kategorisi dereceleri: Buharkent İstiklal İlkokulu öğrencisi Aysima Miray Öztürk, Sultanhisar Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencisi Merve Özbek ve Çine Atatürk İlkokulu öğrencisi Erba Şeker.

Ortaokullar kategorisi dereceleri: Çine Akçaova Ortaokulu öğrencisi Beril Karaaslan, Köşk Çiftlik Ortaokulu öğrencisi Elif Naz Küçük ile Germencik Mursallı Sabahattin Oğuz Ortaokulu öğrencisi Hülya Kara.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Yarışma sürecindeki kıymetli emekleri için tüm öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üstün başarı göstererek dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, akademik ve sosyal hayatlarında başarılar diliyoruz'.

AYDIN'DA İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI DÜZENLENEN "EN İYİ CÜMLE VE AFİŞ YARIŞMASI" SONUÇLANIRKEN, KAZANAN İSİMLER DE BELLİ OLDU.