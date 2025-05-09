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Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

İncirliova Belediyesi, doğalgaz çalışmaları nedeniyle zarar gören yolların tamir masraflarını halktan almayacak.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 09:35
Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Aydın'da Yeni Destek Açıklandı!

Ülke genelinde doğalgazın her eve ulaştırılması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Ancak doğalgaz altyapı çalışmaları süresince meydana gelen yol kazıları, birçok vatandaş için ek bir mali yük oluşturuyordu. Bu anlamda İncirliova Belediyesi, önemli bir adım attı.

Doğalgaz Çalışmaları Akabinde Parasız Destek

İncirliova genelinde doğalgaz altyapısının yaygınlaştırılması adına yoğun bir çaba gösteriliyor. Caddeler ve sokakların kazılması, boru hatlarının döşenmesi bu sürecin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Normalde, doğalgaz bağlantısı yaptıran vatandaşların kendi parsel yollarının kazılan kısımlarının tamiratı için ek maliyetlere katlanmaları gerekiyorken, belediyeden alınan yeni karara göre bu masraflar belediye tarafından karşılanacak.

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Başkan Aytekin Kaya Açıkladı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçe genelinde yürütülen doğalgaz çalışmalarıyla ilgili olarak bilgileri yakından takip ediyor. Son olarak, Hürriyet Mahallesi'ndeki çalışmaları mahalle muhtarı Tuncay Yıldızer ile birlikte denetledi. Başkan Kaya, burada yaptığı açıklamada vatandaşlara müjdeyi verdi.

Başkan Kaya, “Doğalgazın ilçemizde yaygınlaşmasını sonuna kadar destekliyoruz. Ancak biliyoruz ki bu süreçte yollarımız bozuluyor ve vatandaşlarımız için ek maliyetler oluşabiliyor. Diğer birçok belediyede ücret karşılığında yapılan yol tamiratlarını biz vatandaşlarımızdan herhangi bir bedel talep etmeden yapıyoruz. Böylece doğalgaza geçiş sürecindeki masrafları azaltarak halkımıza katkı sağlıyoruz,” dedi.

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