Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu: 38 Gözaltı

Aydın'da Dolandırıcılık Operasyonu

Aydın merkezli gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyon sonucu, "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirildi.

Operasyon Detayları

Ekipler, sosyal medya platformları üzerinden yayımladıkları sponsorlu reklamlarla dolandırıcılık yapan bir suç örgütünü tespit etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilerin bu yöntemle 235 mağduru dolandırdığı ve toplamda 2 milyar 582 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Aydın, Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Sinop ve Niğde illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 38 şüpheli yakalandı. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından, yetkililer dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladılar.

Aydın merkezli 11 ilde, "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 38 şüpheli gözaltına alındı.