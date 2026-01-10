Aydın'da Efeler ve Didim Hükümet Konağı Projeleri Değerlendirildi

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Efeler ve Didim Hükümet Konağı projelerinin teknik detayları ve süreç planlamaları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:36
Toplantı ve Katılımcılar

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Efeler Hükümet Konağı ile Didim Hükümet Konağı projelerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İlker Arıkan, Didim Kaymakamı Mesut Çoban ve beraberindeki heyet katıldı.

Değerlendirme Konuları

Toplantıda projelerin mevcut durumu, teknik detayları ve süreç planlamaları kapsamlı biçimde ele alındı.

Projelerin kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlaması hedeflenirken, çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesi vurgulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada "Valimiz Yakup Canbolat başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İlker Arıkan, Didim Kaymakamı Mesut Çoban ve beraberindeki heyetin katılımıyla Efeler Hükümet Konağı ile Didim Hükümet Konağı projelerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.

