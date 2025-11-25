Aydın'da Freni Tutmayan Otomobil Park Halindeki 3 Araca Çarptı: 1 Yaralı

Efeler'de freni tutmayan Fiat, yokuş aşağı inişte park halindeki 3 araca çarparak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:45
Aydın'da Freni Tutmayan Otomobil Park Halindeki 3 Araca Çarptı: 1 Yaralı

Efeler'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaza, Köprülü Veysipaşa Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. yönetimindeki 20 L 4985 plakalı Fiat marka otomobil, 1636. Sokak üzerinden Mesudiye Caddesi yönüne seyrederken iddiaya göre freni tutmadı ve yokuş aşağı hızlandı.

Kontrolünü kaybeden otomobil ilk olarak park halindeki 09 AEA 434 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç daha sonra 09 ARY 002 ve yan tarafta bulunan 09 BC 625 plakalı araçlara da çarptı. Kazada sürücü Ş.Y. başından yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi bildirilerek, kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.Y., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maddi hasar gören araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası hava yastıkları açılan 20 L 4985 plakalı araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü Ş.Y.'nin, olay yerinde araç freninin tutmadığını söylediği öğrenildi. "Frenim tutmadı" ifadesi kazanın ardından öne çıkan iddia oldu.

