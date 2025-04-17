DOLAR
37,82 -0,7%
EURO
43,24 -0,01%
ALTIN
4.062,06 -0,06%
BITCOIN
3.215.156,38 0,12%

Aydın'da Gençlik Festivali UFEST Coşkuyla Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen UFEST, Aydın'da gençlerle buluştu. Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın açılış konuşması dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:15
Aydın'da Gençlik Festivali UFEST Coşkuyla Başladı

Aydın'da Gençlik Festivali UFEST Coşkuyla Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başladı.

Festival kapsamında üniversitenin kongre merkezinde gençlerle buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verdi. Boyraz, bakanlığın yaptığı yatırımlar hakkında bilgi vererek, farklı illerdeki çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Boyraz, "Dünyanın en önemli, en stratejik noktası neresi?" sorusuna, herkesin Türkiye haritasının üzerini işaret edeceğine dikkat çekti ve şöyle devam etti: "Cenabıallah öyle bir ülke nasip etmiş ki, evet zorlukları var ama aynı zamanda müthiş fırsatları var. Bu fırsatları değerlendirmek için coğrafyanız ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar önemli olursa olsun, jeostratejik olursa olsun, gerekli altyapı ile donatmazsanız bu durumun bir anlamı yok."

Başkan Boyraz'dan sonra PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de PTT'nin kuruluşundan bugüne oluşan dönüşüm hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Gülten, PTT'nin büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini ve bunun devam ettiğini belirterek, "Değişim ve dönüşüm geçirmeyen hiçbir kurum ayakta kalamaz. Şu an PTT 185 yaşında ve yıllarca da hayatına devam edecek," dedi.

Gülten, ayrıca PTT'nin pandemi döneminde vatandaşlara ulaşımda önemli bir rol oynadığını, maskelerin evlere ulaştırılmasında PTT'nin nasıl etkin bir şekilde çalıştığını da örnekleriyle aktardı. Programda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de bir konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (fotoğrafta) konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
3
Aydın'da Tur Otobüsüne Çarpan Otomobilde Facia: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
İstanbul Dijital Sanat Festivali Paris'te Ön Gösterimle Başladı
5
Antalya'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
6
İBB Meclisi'nde 2024 Faaliyet Raporu Tartışıldı: Yolsuzluk İddiaları Gündemde
7
İBB Meclisinde 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor