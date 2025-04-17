Aydın'da Gençlik Festivali UFEST Coşkuyla Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başladı.

Festival kapsamında üniversitenin kongre merkezinde gençlerle buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verdi. Boyraz, bakanlığın yaptığı yatırımlar hakkında bilgi vererek, farklı illerdeki çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Boyraz, "Dünyanın en önemli, en stratejik noktası neresi?" sorusuna, herkesin Türkiye haritasının üzerini işaret edeceğine dikkat çekti ve şöyle devam etti: "Cenabıallah öyle bir ülke nasip etmiş ki, evet zorlukları var ama aynı zamanda müthiş fırsatları var. Bu fırsatları değerlendirmek için coğrafyanız ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar önemli olursa olsun, jeostratejik olursa olsun, gerekli altyapı ile donatmazsanız bu durumun bir anlamı yok."

Başkan Boyraz'dan sonra PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de PTT'nin kuruluşundan bugüne oluşan dönüşüm hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Gülten, PTT'nin büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini ve bunun devam ettiğini belirterek, "Değişim ve dönüşüm geçirmeyen hiçbir kurum ayakta kalamaz. Şu an PTT 185 yaşında ve yıllarca da hayatına devam edecek," dedi.

Gülten, ayrıca PTT'nin pandemi döneminde vatandaşlara ulaşımda önemli bir rol oynadığını, maskelerin evlere ulaştırılmasında PTT'nin nasıl etkin bir şekilde çalıştığını da örnekleriyle aktardı. Programda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de bir konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali UFEST, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (fotoğrafta) konuşma yaptı.