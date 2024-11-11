Aydın'da Geri Manevra Yapan Otomobil Lokantaya Girdi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'da Faciaya Neden Olan Kaza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geri manevra yapan bir otomobilin lokantaya girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi.

Kazanın Detayları

İ.İ. (84) idaresindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir lokantaya girdi. Kaza sonrasında polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile lokantada bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) yaralandı. Yaralılar, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Fikriye Becerikli’nin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, kazanın anı lokantanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin geri geri manevra yaparak lokantaya girdiği ve orada bulunan kişilere çarptığı anlar yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.