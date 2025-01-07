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Aydın'da Hayvan Otlatma Tartışması Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Nazilli'de hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada A.H. ağır yaralandı, M.A. jandarmaya teslim oldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:16
Aydın'da Hayvan Otlatma Tartışması Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Aydın'da Hayvan Otlatma Tartışması Kanlı Bitti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden meydana gelen kavga, bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Olay, İsabeyli Mahallesi'nde A.H. ile M.A. arasında yaşanan tartışma sonrası patlak verdi.

Kavga Silahlı Saldırıya Dönüştü

İlk olarak hayvanların otlatma alanı üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavga haline dönüştü. Bu sırada M.A., A.H.'ye silahla ateş ederek onu ağır yaraladı.

Olay Yerinde Müdahale

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralı A.H., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan Şüpheli Teslim Oldu

Olaydan sonra kayıplara karışan M.A., paniğini üzerinden atarak silahıyla birlikte jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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