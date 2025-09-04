Aydın'da iki bebeğini öldürme davası: Hüseyin Keskin'e müebbet, Ceyhan Keskin beraat

Aydın'da iki bebeğini öldürme davasında karar

Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi hüküm verdi

Söke'nin Demirçay Mahallesi'nde 2006-2013 yılları arasında bebeklerini öldürdükleri ve gömdükleri iddiasıyla yargılanan çiftin duruşmasında mahkeme kararını açıkladı.

Tutuklu sanık Hüseyin Keskin (58), duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Ceyhan Keskin (49) ise salonda hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunmasında Hüseyin Keskin, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben karıncayı dahi incitmedim. Keskin ailesi olarak adalet istiyoruz. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Beraatımı istiyorum." dedi. Ceyhan Keskin ise olayların çok önceden yaşandığını ve bu nedenle hatırlamadığını belirtti.

Mahkeme, iddianamede yer alan ve altsoydan akrabayı kasten öldürme suçlaması kapsamında sanıklar hakkında verdiği kararda, Hüseyin Keskin'e müebbet hapis cezası verdi; Ceyhan Keskin hakkında ise beraat kararı verildi.

Davanın geçmişine ilişkin kayıtlarda, Hüseyin Keskin'in 2003 yılında 1,5 yaşındaki başka bir çocuğu öldürmekten hüküm giydiği de yer alıyor. Keskin bu suçlamayı da reddetti.

Adliye önünde basına açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcisi avukat İrem Ergün, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Anne ve babasından şikayetçi olan Vefa Keskin ise kararı değerlendirerek, "Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Benim toplamda 6 kardeşim ölüme sürüklendi. Çocukların mezarlarını dahi bilmediğini söyleyen annesi ve babası masum çıkarılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu karar bizim için hiç yoktan iyidir. En ağır cezayı aldırana kadar davanın takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.