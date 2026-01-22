Aydın’da İşgücü İçin Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı — Vali Yakup Canbolat Başkanlığında

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Yakup Canbolat başkanlığında 27 Ocak’ta YİKOB toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:50
Vali Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleşecek toplantı

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında düzenlenecek.

Toplantı; Aydın’ın işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı statüsünde düzenleniyor.

Toplantı, kurum müdürlerinin katılımıyla 27 Ocak Salı günü saat 10.30’da Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda yapılacak.

