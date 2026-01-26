Aydın'da Karacasu ve Yenipazar Üreticilerine TARSİM Anlatıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karacasu ve Yenipazar üreticilerine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve yenilikleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:50
Aydın'da Karacasu ve Yenipazar Üreticilerine TARSİM Anlatıldı

Aydın'da Karacasu ve Yenipazar Üreticilerine TARSİM Anlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda bilgilendirme toplantıları

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Aydın'da üreticilerle bir araya gelerek Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)'ın önemine dikkat çekti. Karacasu ve Yenipazar ilçelerinde düzenlenen toplantılarda sigorta uygulamalarının çiftçiye sağladığı güvence ve risk yönetimi ele alındı.

Toplantıya katılan TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü yetkilisi Mustafa Dönmez, tarım sigortalarındaki yenilikleri ve TARSİM sigortasının üreticiler için taşıdığı faydaları detaylarıyla anlattı. Sunum kapsamında poliçe kapsamı, hasar bildirim süreçleri ve prim desteklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikte üreticilerin soruları yanıtlandı; sigortanın sağladığı avantajlar, olası zararların azaltılması ve üretim güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar üzerinde duruldu. Yapılan bilgilendirmelerle, bölge üreticilerinin TARSİM kaydı ve faydalanma bilincinin artırılması hedeflendi.

Aydın genelinde yürütülen bu tür bilgilendirme çalışmaları, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve risk yönetimini güçlendirmeye yönelik adımların başında geliyor.

AYDIN’IN KARACASU VE YENİPAZAR İLÇESİNDEKİ ÜRETİCİLERE TARIM SİGORTALARI HAVUZU’NUN (TARSİM) ÖNEMİ...

AYDIN’IN KARACASU VE YENİPAZAR İLÇESİNDEKİ ÜRETİCİLERE TARIM SİGORTALARI HAVUZU’NUN (TARSİM) ÖNEMİ ANLATILARAK BİLGİLENDİRİLDİ.

AYDIN’IN KARACASU VE YENİPAZAR İLÇESİNDEKİ ÜRETİCİLERE TARIM SİGORTALARI HAVUZU’NUN (TARSİM) ÖNEMİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da fırtına günlük hayatı aksattı: Feribot seferleri iptal
2
Tunceli'de 112 Ekipleri Karı Aşıp İki Hastayı Hastaneye Ulaştırdı
3
Medilines Hospital 6. Yaşını Celal Çoban Yönetiminde Kutluyor
4
Samsun'da HSK'dan Adalet Başarı Belgesi — Aykun ve Dikmener
5
Diyanet Başkanı Safi Arpaguş: 'Müftü, çareler arayan kimsedir' — 45. İl Müftüleri İstişare Toplantısı
6
Aydın'da Karacasu ve Yenipazar Üreticilerine TARSİM Anlatıldı
7
İstanbul Boğazı'na Yaklaşan 'Yıldırım' Havadan Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları