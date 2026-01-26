Aydın'da Karacasu ve Yenipazar Üreticilerine TARSİM Anlatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda bilgilendirme toplantıları

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Aydın'da üreticilerle bir araya gelerek Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)'ın önemine dikkat çekti. Karacasu ve Yenipazar ilçelerinde düzenlenen toplantılarda sigorta uygulamalarının çiftçiye sağladığı güvence ve risk yönetimi ele alındı.

Toplantıya katılan TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü yetkilisi Mustafa Dönmez, tarım sigortalarındaki yenilikleri ve TARSİM sigortasının üreticiler için taşıdığı faydaları detaylarıyla anlattı. Sunum kapsamında poliçe kapsamı, hasar bildirim süreçleri ve prim desteklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikte üreticilerin soruları yanıtlandı; sigortanın sağladığı avantajlar, olası zararların azaltılması ve üretim güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar üzerinde duruldu. Yapılan bilgilendirmelerle, bölge üreticilerinin TARSİM kaydı ve faydalanma bilincinin artırılması hedeflendi.

Aydın genelinde yürütülen bu tür bilgilendirme çalışmaları, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve risk yönetimini güçlendirmeye yönelik adımların başında geliyor.

AYDIN’IN KARACASU VE YENİPAZAR İLÇESİNDEKİ ÜRETİCİLERE TARIM SİGORTALARI HAVUZU’NUN (TARSİM) ÖNEMİ ANLATILARAK BİLGİLENDİRİLDİ.