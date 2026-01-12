Esenler’de Kar Yağışı Etkili: Yağış Zaman Zaman Şiddetlendi

İstanbul'un Esenler ilçesinde aralıklı kar yağışı etkili oluyor; yağış zaman zaman şiddetini artırdı ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:52
İstanbul’da beklenen kar aralıklarla sürüyor

İstanbul'un Esenler ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yağışın zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Esenler'de de zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

