Esenler’de Kar Yağışı Etkili: Yağış Zaman Zaman Şiddetlendi
İstanbul’da beklenen kar aralıklarla sürüyor
İstanbul'un Esenler ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yağışın zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.
İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, Esenler'de de zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
