Lüleburgaz’da Gıda Denetimleri Sıkı Takipte

Lüleburgaz'da ekipler, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde toplu tüketim ve satış yerlerinde düzenli gıda denetimi yapıyor; şikâyetlere Alo 174 üzerinden hızlı müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 19:16
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü müdahaleleri sürdürüyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, toplu tüketim ve satış yerlerinde 5996 sayılı Kanun çerçevesinde düzenli olarak gıda denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin gıda işletmelerinde tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerini aralıksız devam ettirdiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak işletme sahiplerini uyardı.

Karaca, vatandaşlardan gelen şikâyetlere Alo 174 Gıda hattı üzerinden kısa sürede müdahale edildiğini bildirdi.

