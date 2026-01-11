Başkan Uzun: Gazetecilik Zor Bir Meslek | 10 Ocak'ta Basınla Buluştu

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentteki basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu; gazeteciliğin zorluklarına ve basının demokrasideki yerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:10
Başkan Uzun: Gazetecilik Zor Bir Meslek | 10 Ocak'ta Basınla Buluştu

Başkan Uzun: Gazetecilik Zor Bir Meslek | 10 Ocak'ta Basınla Buluştu

Sivas'ta basın mensuplarıyla kahvaltı programı

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Basın mensupları ile tek tek tokalaşan Başkan Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Programda konuşan Başkan Uzun, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazetecilik gerçekten zor bir meslek. Karda, tipide, fırtınada habercilik yapan arkadaşlarımız var. Doğal felaketlerin içerisinde ya da savaş ortamlarında gazetecilik yapan arkadaşlarımız var. Zor diyoruz ama bir o kadar da riskli bir mesleği oluşturuyor. Bu zor şartlar içerisinde halkın bilgiye erişmesi, doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Bizler de bunlara gazeteciler üzerinden ulaşıyoruz. Basın, aslında demokrasinin olmazsa olmazı. Siyasi partiler, STK’lar, basın olmazsa olmaz. Bir ülkede bu mekanizmalar güzel işliyorsa demokratik açıdan ileri düzeyde olduklarını görüyoruz. Basın, aynı zamanda demokrasinin de en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor. Şehrin ilerlemesi, gelişmesi, halka doğru bilginin aktarılması noktasında basının çok önemli bir yer teşkil ettiğini ifade etmem gerekiyor” dedi.

Başkan Uzun, konuşmaların ardından basın mensupları ile sohbet etti.

Başkan Uzun: "Gazetecilik zor bir meslek"

Başkan Uzun: "Gazetecilik zor bir meslek"

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüz Felcinde Erken Müdahale Kalıcı Hasarı Önlüyor — Prof. Dr. Haluk Gümüş
2
Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecilik Vurgusu
3
İstanbul’da Bahar: Bahar Yalçın’ın Sulu Boya Sergisi Beyoğlu’nda
4
Çukurca'da Gözyaşı Kanalı Ameliyatları Başladı
5
Nazilli'ye Modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
6
Elazığ'da Başına Konserve Sıkışan Kedi Kurtarıldı
7
Başkan Uzun: "Gazetecilik Zor Bir Meslek" — 10 Ocak'ta Sivas'ta Basınla Buluşma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları