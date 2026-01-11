Başkan Uzun: Gazetecilik Zor Bir Meslek | 10 Ocak'ta Basınla Buluştu

Sivas'ta basın mensuplarıyla kahvaltı programı

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Basın mensupları ile tek tek tokalaşan Başkan Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.