Aydın'da 'Karaciğer Dostu' Enginar Pazarda Yoğun İlgi

Bozdoğan pazarında 50 yıllık üreticinin gözlemleri

Aydın'da enginar işiyle uğraşan 69 yaşındaki Mehmet Özkan, enginarın özellikle karaciğer olmak üzere vücuda sağladığı faydalara dikkat çekti.

Uzmanların da sıkça önerdiği ve halk arasında "karaciğer dostu" olarak tanımlanan enginarın, karaciğeri temizleme ve vücuttan toksin atımını destekleme özellikleri bulunduğunu belirtti.

Bozdoğan pazarında tezgâh açan ve 50 yıldır enginar işiyle uğraşan Özkan, enginarı sadece bir sebze değil tam bir şifa deposu olarak nitelendirdi.

Özkan, faydalarını kendi gözlemleriyle doğruladığını söyleyerek örnek verdi: "Enginarın karaciğere büyük faydaları var. Geçtiğimiz günlerde bir kanser hastası geldi. 2 aydır düzenli olarak tüketmeye devam ediyor. Değerleri düzelmiş, geldi bize teşekkür etti. Bunun yaprağından tut, çanağına kadar her yeri tam bir şifa deposu. Allah’ın verdiği bir nimet".

Enginarın tüm kısımlarının faydalı olduğunu vurgulayan Özkan, sağlıklı yaşamak isteyen vatandaşlara enginar tüketmelerini tavsiye etti.

Fiyatlandırmaya ilişkin bilgi veren Özkan, enginarın büyüklüğüne göre fiyatların 50-100 TL arasında değiştiğini söyleyerek, "Fiyatları 50-100 TL arası değişiyor. Şükür işlerimiz iyi" dedi ve talebin yüksek olduğuna dikkat çekti.

