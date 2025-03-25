Aydın'da Kardeşini Tabancayla Yaralayan Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kardeşini tabancayla yaralayan A.C.Ö. gözaltına alındı. Olayın arka planında intikam iddiaları var.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 00:32
Aydın'da Kardeşini Tabancayla Yaralayan Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kardeşini tabancayla yaralayan A.C.Ö. gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, A.C.Ö, kardeşi F.Ö. ile Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki oto yıkamacıda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.Ö, tabancayla ateş etti ve kardeşini yaraladı. Olayın ardından güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı F.Ö., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca, A.C.Ö'nün, 2022 yılında kardeşi ve yeğeni tarafından öldürüldüğü iddia edilen oğlunun intikamını almak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Olay anı, oto yıkama dükkanının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kardeşin tartıştığı ve kavga ettiği anlar ile A.C.Ö'nün kardeşini silahla yaraladığı anlar dikkat çekiyor.

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