Aydın'da Kayan Toprak Altında Kalan Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Trajik Kaza: Kepçe Operatörü Toprak Altında Kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Dalama Mahallesi'nde meydana gelen bir kaza, iş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Halil Koyuncu (38) adlı kepçe operatörü, H.Y.'ye ait arazide çalışırken, kayan toprağın altında kaldı.

Koyuncu, yığdığı toprağı incelemek için iş makinesinden indiği sırada, aniden hareket eden toprakların altında kaldı. Olaydan sonra çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralı olarak çıkarılan Halil Koyuncu, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak, H.Y. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayan toprağın altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti.