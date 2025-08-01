Aydın'da Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Aydın'da Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, Aydın'da düzenlenen toplantıda kolluk birimlerinin en büyük dayanağının hukuka ve adalete sadakati olduğunu belirtti.

Toplantı, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda Bakan Yardımcısı Sağlam başkanlığında yapıldı. Sağlam, güvenliğin sadece fiziki tedbirlerle sağlanamayacağını, insan onurunu, özgürlüklerini ve temel haklarını koruyarak kapsamlı bir değerler sistemi oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kolluk Hizmetlerinde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Bu yaklaşımın, kolluk hizmetlerinde demokratik gözetimi toplumsal barış, adalet ve devlet için vazgeçilmez bir teminat haline getirdiğini kaydeden Sağlam, güvenlik politikalarının her aşamasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerinin gözetilmesinin önemini vurguladı.

Sağlam, 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirimleri sayısının 65 bin 108 olduğunu aktararak, bu bildirimlerin 56 bin 773'ünün sonuçlandığını, 8 bin 335'inin ise işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. 2025 yılı için ise 15 Temmuz'a kadar kaydedilen bildirim sayısının 36 bin 309 olduğunu belirtti.

Hukuk ve Adalet Kolluğun Temel Zırhıdır

Kolluk Gözetim Komisyonu'nun temel amacının, insan haklarına saygılı ve güven veren bir kolluk hizmeti sağlamak olduğunu ifade eden Sağlam, "Hukuk ve adalet kolluğun en büyük zırhıdır. Bu zırhı sağlam tutarsak, toplumumuzun güvenliği ve özgürlüğü de daha güçlü olacaktır." dedi.

Toplantıya katılan kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapılan bu önemli görüşmenin ardından toplantının basına kapalı olarak devam ettiği öğrenildi.

Kolluk Gözetim Komisyonunun Aydın'daki toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam (fotoğrafta) başkanlığında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kolluk Gözetim Komisyonunun Aydın'daki toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam (fotoğrafta) başkanlığında DSİ 21. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.