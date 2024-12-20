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Aydın'da Korkunç Kaza: Bir Ölü, Üç Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bariyere çarpan otomobilde bir kadın yaşamını yitirdi, eşi ve çocuğu yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:33
Aydın'da Korkunç Kaza: Bir Ölü, Üç Yaralı

Aydın'da Korkunç Kaza: Bir Ölü, Üç Yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Rıdvan Buçan (34) tarafından kullanılan 09 EB 225 plakalı otomobil, Aydın-İzmir oto yolunda bariyere çarparak büyük bir kaza gerçekleştirdi.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Ekipler, feci kazada araçta bulunan Derya Buçan'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Rıdvan Buçan ve 6 yaşındaki çocuğu, hızla ambulansla Germencik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi...

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi...

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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