Aydın'da 'MİT Görevlisi' Deyip Dolandıran Şüpheli İstanbul'da Yakalandı, Tutuklandı

Aydın'da 'MİT Görevlisi' Deyip Dolandıran Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Olayın ayrıntıları

Aydın'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli, İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, mağdur G.İ. (77), kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle evini sattı ve satıştan elde ettiği 70 bin 525 dolar tutarındaki parayı evine gelen kişiye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan G.İ.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ataşehir'deki birimlerle ortak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli Ö.B.D. İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli, İstanbul'da yakalandı.