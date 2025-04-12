Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kabil Kaplan (53) yaşamını yitirdi.

Olay, Selçuk-Aydın kara yolunun Naipli Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. İ.Ç. (61) tarafından kullandığı 09 BS 258 plakalı otomobil, Kaplan'ın idaresindeki 35 TBK 22 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından, olay yerine hemen sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Kabil Kaplan'ın hayatını kaybettiğini değerlendirdi.

Kaplan'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İ.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.