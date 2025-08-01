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Aydın'da Motosiklet Kazasında Kamyonet Sürücüsü Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ardından kamyonet şoförü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:46
Aydın'da Motosiklet Kazasında Kamyonet Sürücüsü Yakalandı

Aydın'daki Trafik Kazasında Gözaltı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Temmuz tarihinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Selim Ertaş (44) hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayın Detayları

Erbeyli Mahallesi'nde yaşanan kaza sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen soruşturma başlattı. Olay yerinde bulunan kırık far parçası ve güvenlik kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda, kazaya karışan kamyonetin sürücüsünün B.Ü. (23) olduğu tespit edildi.

Kapkaçtaki sürücü, ifadesinde korktuğu için kazanın ardından olay yerinden kaçtığını belirtti.

Olay, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü yakınlarında, bir motosikletin şarampole devrildiği ihbarı üzerine, bölgeye yönlendirilen ekiplerin yaptığı incelemelerle ortaya çıkmıştı. Motosikletin başka bir araca çarptığı ve sonrasında sürücünün hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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