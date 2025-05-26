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Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:24
Aydın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Bozdoğan İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Karıncalı Dağı'nda çıkan orman yangını, etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Bölgedeki ormanlık alanda yangın başladığının duyulmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Yangına, toplamda 6 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının yayılmasının önlenmesi ve kontrol altında tutulması ile birlikte, bölge halkı için tehlike ortadan kaldırılmış oldu.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle...

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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