Aydın'da Otomobil Tren Raylarına Düştü: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Aydın'da Otomobilin Tren Raylarına Düşme Anı Kaydedildi

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen ilginç bir kazada, bir otomobilin yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düştüğü anlar, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. H.Ç'nin kullandığı 35 RZ 910 plakalı otomobil, Adnan Kahveci Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak tren raylarına düştü.

Sürücü Yaralandı

Düşme anının ardından otomobil devrilirken, sürücü H.Ç. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada gerekli tedavinin yapılmasının ardından, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevrede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin raylara düşüşü ve sonrasında devrilmesi izlenebiliyor. Bu olay, güvenli sürüşün ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düştü. Düşmenin etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil yaklaşık bir metre yükseklikten tren raylarına düştü. Düşmenin etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.